Москва, 25 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на период мобилизации и в военное время внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с депутатами от «Единой России» Максимом Топилиным и Владимиром Гутенёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который будет дополнен новым разделом. В частности, предлагается установить особенности передачи имущественных комплексов организаций, в отношении которых открыто конкурсное производство, организациям, выполняющим государственный оборонный заказ.

Так, по решению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ (ВПК), принятому в период мобилизации или в военное время, арбитражный суд, осуществляющий рассмотрение дела о банкротстве, в течение 5 дней с момента поступления решения коллегии ВПК РФ, выносит определение о приостановлении конкурсного производства в отношении организации, указанной в решении коллегии. Определение арбитражного суда подлежит немедленному исполнению.

В качестве последствий приостановления конкурсного производства указаны приостановление на период мобилизации и военного времени всех прав и обязанностей конкурсного управляющего, связанных с реализацией имущества должника, передача движимого и недвижимого имущества должника на период мобилизации и военного времени во временное управление головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу либо исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу и невозможность завершения конкурсного производства.

По окончании периода мобилизации и военного времени организация, выполняющая гособоронзаказ, обязана в течение 30 дней направить конкурсному управляющему уведомление о готовности к передаче имущества должника. Конкурсный управляющий обязан в течение 5 дней с момента получения уведомления организации, выполняющей ГОЗ, обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о возобновлении конкурсного производства.