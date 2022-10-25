Москва, 25 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В 2023 году в РФ лидерами по выездному туризму останутся Турция, Египет, ОАЭ, Иран, Вьетнам, а также Грузия, Казахстан, Армения и Абхазия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявила доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.

Pixel2013 Туризм

«Из видов туризма будут популярны семейный, детский, пляжный, экологический и спортивный туризм, а также все виды санаторно-курортного лечения. Большой спрос туристов сохранится в Краснодарский край, Сочи, Геленджик, Калининград, Алтайский край и Карелию. Популярными становятся поездки на Кавказ, Камчатку, Байкал, Сахалин, в Татарию, Владивосток», — сказала Никольская.

При этом она отметила, что количество выездных туристов в 2022 году снизилось в 2,5 раза до 7,5 млн человек — в 2021 году их было 19 млн, что связано с ограничениями выдачи виз в Испанию, Италию, Болгарию, Черногорию, Хорватию, Сербию, Финляндию, Кипр и другие страны.

«В 2023 году ожидается рост поездок в Азербайджан, Киргизию, Армению и Узбекистан на 20%», — также отметила Никольская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что в 2023 году приоритетом у российских туристов будет не только внутренний туризм, но и традиционные Турция и Египет.