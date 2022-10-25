Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Несколько воспитанников одного из детских садов Невского района Санкт-Петербурга попали в больницу с пищевым отравлением, сообщили 25 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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Острая пищевая инфекция среди детей зарегистрирована в дошкольном учреждении № 15 Невского района Санкт-Петербурга на улице Чудновского, 4/2. Сначала симптомы отравления были выявлены 20 октября у четырех детей, но через пять дней зарегистрировали уже семь случаев.

«Госпитализировано три ребенка. В стационаре остается два ребенка. Состояние удовлетворительное», — сообщили в ведомстве, уточнив, что по результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен норовирус.

В ходе проверки в детском саду выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции. В пищеблоке детского сада установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: условий хранения пищевых продуктов, поточности технологических процессов приготовления пищи.

«Согласно результатам исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», у четырех сотрудников детского сада обнаружен норовирус», — подытожили в управлении Роспотребнадзора и добавили, что организован комплекс противоэпидемических мероприятий.