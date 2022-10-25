Кишинёв, 25 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии пока вскрыли не все пакеты с деньгами, изъятые у активистов оппозиционной партии «Шор». Об этом 25 октября заявил на телеканале ProTV глава ведомства Вероника Драгалин.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

Она прокомментировала заявление лидера партии Илана Шора, что у его соратников изъяли 5,5 млн леев (около 17 млн рублей), а в прокуратуре сообщили об изъятии только 3,5 млн леев. Он сообщил, что деньги предназначались для доставки желающих протестовать в Кишинёв и для организации их питания.

«Следствие, которое длится несколько месяцев, сумело зафиксировать распределение денег посреди ночи. Уточняю, приблизительная сумма изъятых денег — 3,5 млн леев. Часть денег изъяли в одном месте — это 2,5 млн леев, которые были пересчитаны», — сказала Драгалин.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметила, что не все изъятые пакеты, где лежат деньги, распечатали. С них собираются снимать отпечатки пальцев.

Стоит отметить, что «Шор» ежедневно проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. С 16 октября правоохранители стали этому препятствовать: блокировать проходы к местам проведения акций, задерживать тех, кого посчитали «подозрительными» и т.п. 20 октября были задержаны 24 региональных руководителя партии. В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что они раздавали деньги протестующим.