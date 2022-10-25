Москва, 25 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Очевидно, что в 2023 году приоритетом у российских туристов будет не только внутренний туризм, но и традиционные Турция и Египет, а также вновь становящиеся популярными пляжные курорты и экскурсионные места в СНГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал высказывание исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе о том, что турпоток из РФ за рубеж по итогам 2022 года уменьшится на 30% по сравнению с показателем прошлого года.

Туризм

«Снижение возможностей выездного туризма будет ощущаться и в 2023 году. Это связано с существенными затруднениями на традиционных для жителей РФ в 2010-е годы направлениях европейского туризма и подорожанием авиаперелетов по остальным направлениям, — сказал Цыганов. — Есть и сложности из-за опасений о невозможности выезда на отдых из-за вновь вводимых ограничений. В связи с этим усилился интерес к страхованию на случай невыезда со стороны граждан и туроператоров для включения в пакетные туры».

По его словам, в настоящее время разрабатываются новые маршруты по России и странам СНГ с учетом не только изменившейся ситуации, но и объективного интереса к природным и историческим достопримечательностям, которые доступны российским туристам.

«В СНГ нужно выделить озеро Иссык-Куль в Киргизии, исторические места в Узбекистане — Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, которые объединяются в очень интересный и комфортный маршрут на майские праздники. Есть интерес к Аралу и музею современного искусства в Нукусе, горнолыжные комплексы на узбекском Тянь-Шане. Варианты пляжного отдыха на Каспии есть в Казахстане и Азербайджане, там же есть и исторические места и следы огнепоклонников, что всегда привлекало туристов, — сказал Цыганов. — Очевидно, что в 2023 году приоритетом у российских туристов будет не только внутренний туризм, но и традиционные Турция и Египет, а также вновь становящиеся популярными пляжные курорты и экскурсионные места в СНГ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Ломидзе, пессимистичный прогноз предполагает снижение турпотока за границу на 40% по итогам 2022 года.