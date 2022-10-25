Москва, 25 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Как и ожидалось, официально страны ЕС жестко поддерживают антироссийские санкции и готовы стоять до конца, даже в ущерб своим экономикам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

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«Вместе с тем, не выдерживая давление все более ощутимого ущерба от антироссийских санкций, многие страны ЕС увеличивают объем экспортных поставок из России.

Данные поставки осуществляются не напрямую, а через некоторое количество посредников, что, безусловно, увеличивает конечную цену для импортера, но с другой стороны увеличивает и объем прибыли для российских экспортеров.

Очевидно, также, что по мере приближения зимнего периода объем таких закупок и круг импортёров в них заинтересованных будет увеличиваться, разумеется на неофициальном уровне», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть стран Европейского союза в июле 2022 года увеличили экспорт товаров в РФ, в то же время импорт российских товаров нарастили сразу 16 государств ЕС.

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