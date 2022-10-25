Москва, , 15:22 — REGNUM В сложившихся условиях правительству США нужно всё больше денег, и американское казначейство готово брать в долг и увеличивать предложение государственных облигаций, однако из-за снижения глобального спроса на эти финансовые активы происходит постепенная потеря адекватной ликвидности, а рост спроса значительно отстает от роста предложения со стороны министерства финансов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всё это делает американские государственные облигации очень уязвимыми во времена рецессии, а увеличение процента выплат по ним для повышения их привлекательности неизбежно приведет к невозможности Соединенных Штатов расплачиваться по своим кредитным обязательствам. В этих условиях возможен обратный выкуп ценных бумаг казначейства, что, в свою очередь, неизбежно приведет к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали в Соединенных Штатах», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что состояние глобальной экономики несет значительные риски для финансовой стабильности США.

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