Мелитополь, , 15:21 — REGNUM К единой газотранспортной системе России подключена Запорожская область, первым подключённым городом стал Бердянск. Об этом 25 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подаётся на котельные и предприятия города (Бердянска)», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что в данный момент централизованное газоснабжение восстановили в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов, в результате чего три тысячи жителей Бердянска находится в тепле.

При этом он утончил, что восстановление газоснабжения только начато, и добавил, что после запуска нового газопровода газ из Бердянска подадут в Мелитополь и другие населенные пункты региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов написал, что по состоянию на 24 октября с левого на левый берег Днепра вывезено уже свыше 22 тыс. жителей Херсонской области.