Москва, 25 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Состояние глобальной экономики несет значительные риски для финансовой стабильности США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Среди основных мировых финансовых потрясений можно выделить крупную распродажу государственных облигаций Великобритании, вынудившую Банк Англии начать экстренные покупки британских гилтов (гособлигаций), что немедленно привело к отставке как премьер-министра, так и министра финансов Соединенного Королевства, — сказал Ильинский. — Важнейшая составляющая финансовой системы коллективного Запада — японские финансы находятся в глубоком кризисном состоянии, продолжается устойчивое падение валютного курса иены, многочисленные безуспешные интервенции банка Японии на валютном рынке для тщетной поддержки национальной валюты, резкое снижение золотовалютных запасов страны Восходящего солнца».

Ильинский подчеркнул, что особую тревогу министра финансов США вызывает состояние мировой торговли казначейскими облигациями американского правительства — важнейшего источника финансирования государственных расходов и инструмента снижения гигантского торгового дефицита страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, что экономика США продолжает испытывать устойчивое инфляционное давление.