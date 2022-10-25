Самара, 25 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Очередной этап обновления медицинской инфраструктуры в сельской местности и малых городах завершается в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Сообщается, что в регионе возведены 15 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики. В ближайшее время будет завершено строительство двух медицинских подразделений.

Отмечается, что в Кинель-Черкасском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском районах продолжается возведение клинико-диагностических отделений центральных районных больниц.

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