Москва, , 15:19 — REGNUM Экономика США продолжает испытывать устойчивое инфляционное давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал высказывание министра финансов США Джанет Йеллен о том, что сложившаяся обстановка в мировой экономике не исключает возникновения «рисков для финансовой стабильности» в Америке.

США

«Если еще несколько дней назад Йеллен категорически отвергала системное встраивание инфляционных процессов в экономику США, то сегодня тон высказываний американского министра радикально изменился, — констатировал Ильинский. — Последний отчет об индексе потребительских цен в американской экономике показал устойчивое инфляционное давление, а сам показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, подскочил в сентябре на 6,6% по сравнению с 2021 годом. Это был самый большой скачок с 1982 года. Если раньше Джанет Йеллен утверждала, что все еще существует возможный путь к снижению инфляции без роста безработицы, то сегодня больше нет разговоров о «мягкой посадке» без причинения экономической боли американским домохозяйствам и промышленно-финансовым корпорациям»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, что ФРС США слишком поздно начала пытаться спасти американскую экономику.

Читайте ранее в этом сюжете: ФРС слишком поздно решила спасти экономику США — профессор Ильинский

Читайте развитие сюжета: Профессор Ильинский объяснил, сохранят ли США финансовую стабильность