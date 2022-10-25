Москва, , 15:18 — REGNUM В ближайшей перспективе в РФ можно ожидать снижения объемов строительства и замедления ввода нового жилья, а также снижения интереса к ипотечному кредитованию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в сентябре 2022 года в регионах РФ резко снизился спрос на новостройки.

Стройка Sskz

«Повышение чувства неуверенности и нервозности в обществе всегда снижает потребительскую активность, тем более на товары длительного потребления и квартиры, — сказал экономист. — Снижение спроса на новостройки на 30-70% — это пока пиковая тенденция, которая будет размываться в случае стабилизации и улучшения общественных настроений и роста потребительского оптимизма. В ближайшей перспективе можно ожидать снижения объемов строительства и замедления ввода нового жилья, а также снижения интереса к ипотечному кредитованию».

Но, как подчеркнул Цыганов, потенциальный спрос на жилье сохраняется — проблемы с качеством жизни в небольших и морально устаревших квартирах в старых домах, миграционные настроения на переезд в Москву и города-миллионники никуда не исчезли и проявятся в спросе в дальнейшем.

«Скажутся и различные социальные выплаты, которые вполне могут создать платежеспособный спрос на улучшение жилищных условий и индивидуальное жилищное строительство в селах, небольших городах и региональных центрах, где строительство ранее не велось или осуществлялось в небольших объемах, — сказал Цыганов. — Существенная часть спроса, связанного с новыми категориями потенциальных покупателей жилья, придется на мегаполисы и их пригороды, что также послужит восстановлению спроса на новостройки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что российские девелоперы будут готовы предлагать серьезные скидки на «перегретом» рынке первичного жилья.