Орск, Оренбургская область, , 15:17 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области собственник пятиэтажного нежилого здания в судебном порядке потребовал взыскать с несостоявшегося покупателя материальный ущерб сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Суд ИА REGNUM

Истец указал, что в декабре 2020 года заключил предварительный договор купли-продажи нежилого здания с покупателем, который в срок до 30 сентября 2021 года должен был заключить с ним основной договор купли-продажи. Стоимость объекта составляла 12 млн рублей.

Покупатель внес задаток в размере 1 млн рублей. После этого продавец разрешил начать производство ремонтных работ в здании. Однако в В назначенный день 30 сентября 2021 года покупатель деньги за покупку объекта не передал, в МФЦ для заключения договора купли-продажи не явился. Продавец долгое время тщетно пытался решить вопрос с покупателем. Когда же истец попал в свое здание, то обнаружил разруху. Стены были разрушены, сантехника и радиаторы отопления демонтированы, электропроводка вырвана. Восстановительные работы оценили в более чем 4,5 млн рублей. Эту сумму истец потребовал взыскать с несостоявшегося покупателя.

Суд пришел к выводу, истцу причинен ущерб в размере 4 552 987 рублей. Исковые требования удовлетворены. Ответчик обжаловал решение, но безрезультатно.