Чебоксары, 25 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и решается вопрос о передаче в суд уголовного дела в отношении экс-сенатора и бывшего директора «Чувашского бройлера». Его обвинили в растрате более 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Дело расследовало главное следственное управление СКР. Фигурантом стал экс-директор ОАО «Чувашский бройлер», который после ухода с поста работал сенатором от Чувашии.

Правоохранители считают, что в 2009–2013 годах обвиняемый, являясь директором птицефабрики, неоднократно заключал договоры невозвратных займов с юрлицами, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. По оценке следствия, всего было растрачено более 101 млн рублей. В следственном управлении полагают, что обвиняемый действовал по указанию лица, владевшего через третьих лиц контрольным пакетом акций общества.

Также в СКР установили, что фигурант уголовного дела присвоил имущество общества — здание магазина в Чебоксарах и земельный участок под ним. По версии следствия, в декабре 2012 года обвиняемый продал их своему знакомому за 1,2 млн рублей при реальной цене в 10,3 млн рублей, который затем перепродал ему имущество.

«После этого обеспечил заключение с указанным знакомым договоров аренды, а также получение от ОАО «Чувашский бройлер» платежей за пользование этим имуществом в размере более 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Материалы направлены для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

В ведомстве добавляют, что в отношении лица, по указанию которого мог действовать обвиняемый, дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается. Подозреваемый находится в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Красноармейском районе Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделения социального обслуживания, которого обвинили в присвоении средств.

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