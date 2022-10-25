Донецк, 25 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 25 октября в представительстве ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:47 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:51 киевские каратели обстреляли Петровский район Донецк, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».