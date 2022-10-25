Москва, , 15:16 — REGNUM Появление новых автомарок и конкуренции между ними должно привести к возрождению субсидируемых производителем кредитных программ, что повлечет увеличение объемов рынка автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ начали брать меньшие суммы автокредитов на больший срок, а большую часть займов составляют кредиты на подержанные авто.

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«На рынок автокредитования значимо влияет дефицит новых автомашин привычных для жителей РФ марок и опасения о доступности запчастей к ним в дальнейшем, — объяснил Цыганов. — Существенным фактором является и повышение требований к заёмщикам и увеличившиеся кредитные ставки на фоне повышения требований к риск-менеджменту коммерческих банков со стороны регулятора. Есть и понимание снижения располагаемых доходов у потенциальных покупателей машин. В своей совокупности это сфокусировало спрос на подержанных машинах и кредитовании на более длительные сроки в целях снижения размера ежемесячного платежа и повышения доступности автокредита».

По его словам, стабилизация экономики и снижение инфляционных ожиданий должны привести к повышению доходов граждан и доступности кредитования для широких народных масс, что также повлечет повышение спроса на автокредиты, так как процесс автомобилизации в России явно не завершен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Нижегородской области в сентябре 2022 года взяли 44,1% меньше автокредитов, чем за аналогичный период 2021 года.

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