Москва, 25 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Очередная жёсткая реплика главы Чечни Рамзана Кадырова затронула самые болезненные сомнения тех, кто вникает в ход СВО, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

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«Общество видит, что СВО из превентивной операции по принуждению киевского режима к миру приняло для России характер оборонительной войны.

Агрессор, при его известных слабых сторонах, уже стоивших б. УССР десятки тысяч жизней, мобилизован, беспринципен и постоянно получает подкрепления с Запада.

Значительная часть нашего общества уверена, что противнику помогла укрепиться недостаточная жёсткость России. Любые промедления и удары не в полную силу дают киевскому режиму выиграть время и ресурсы для мобилизации, любые его успехи, в свою очередь, способствуют дальнейшей мобилизации антирусских сил Запада.

Остановить эту цепную реакцию можно лишь приняв установку на разгром противника по стандартам полномасштабной войны, с разрушением коммуникаций между фронтом и вражеским тылом, уничтожением любых мощностей, работающих на войну во вражеском тылу, и с моральным подавлением неприятельского общества.

России, конечно, ни в каком смысле не с руки сносить города в целом, «расчищая горизонт», однако «расчистить горизонт» от обильной и пока неплохо работающей инфраструктуры б. УССР необходимо критически.

Всякая пауза в этом процессе, всякий «жест доброй воли» позволяют противнику восстановить повреждённые контуры и пропагандистски использовать как устойчивость своей системы, так и половинчатость действий России.

Не стоит пока доверять картинке погрузившихся в темноту городов противника, подчёркивают российские эксперты. Главная надежда киевского режима сейчас на то, что руководство России удовлетворится такой картинкой, а то и устыдится её, прекратив едва начатую работу по тылам противника», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия слабо отвечает киевскому режиму на обстрелы Киевом новых регионов, которые недавно воссоединились с РФ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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