Осло, 25 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Бразильский исследователь арестован в норвежском городе Тромсё по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает 25 октября норвежская вещательная корпорация NRK.

(сс) Rodrigo Silva Тромсё. Норвегия

Гражданина Бразилии задержали утром 24 октября по пути на работу. Предположительно, под видом обычного гражданина он «тихо работал на иностранную разведку».

«Он подозревается в том, что находится в Норвегии под вымышленным именем и с вымышленной биографией, а на самом деле является гражданином России и работает на одну из российских спецслужб», — говорится в сообщении.

Задержанный — исследователь из норвежского Арктического университета в Тромсё, он прибыл в страну осенью 2021 года. В числе прочего мужчина исследовал северный регион и гибридные угрозы. Правоохранители потребовали выслать его из страны.

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