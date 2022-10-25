Москва, , 15:14 — REGNUM Экономика США пока выглядит относительно устойчивой, однако если доллар утратит функцию мировых денег и самого популярного средства сбережений, это будет иметь непредсказуемые последствия для Америки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обстановка в мировой экономике беспрецедентно опасная и непредсказуемая, — констатировал он. — Мы находимся на пороге нового миропорядка, в том числе и экономического. Трансформация сложившейся системы перераспределения капиталов может быть опасна для развитых стран. Именно они получали наибольшие выгоды от международного разделения труда, от деятельности транснациональных корпораций. Мировая экономика сейчас переживает сложный период трансформации, поскольку многие традиционные связи разрушаются. Сужаются рынки сбыта. Экономика США пока, на первый взгляд, выглядит относительно устойчивой. Однако если доллар утратит функцию мировых денег и самого популярного средства сбережений, это будет иметь для Америки непредсказуемые последствия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Александра Ильинского, американские государственные облигации оказываются в очень уязвимом положении.

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