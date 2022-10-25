Тюмень, , 15:14 — REGNUM В Тюменскую область с февраля 2022 года прибыли 1602 вынужденных переселенца, из них 546 детей. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Ирина Дихтярук.

Эвакуация monicore

Эвакуированных из Донбасса разместили в гостиницах «Колос», «Вояж» и «Березка». Сейчас там проживают 234 человека. Всем прибывшим с территории бывш. УССР оказывается медицинская помощь, содействие в трудоустройстве, получении социальных мер поддержки, устройстве детей в сады и школы.

На сегодня Тюменская область готова принять эвакуированных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 16 пунктах временного размещения.

В Тюменскую область с февраля 2022 года прибыли 1602 вынужденных переселенца, из них 546 детей. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Ирина Дихтярук.

Эвакуированных из Донбасса разместили в гостиницах «Колос», «Вояж» и «Березка». Сейчас там проживают 234 человека. Всем прибывшим с территории бывш. УССР оказывается медицинская помощь, содействие в трудоустройстве, получении социальных мер поддержки, устройстве детей в сады и школы.

На сегодня Тюменская область готова принять эвакуированных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 16 пунктах временного размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 октября с левого на левый берег Днепра вывезено уже свыше 22 тыс. жителей Херсонской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Стремоусов: на левый берег Днепра вывезено свыше 22 тыс. жителей Херсонщины