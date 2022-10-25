София, 25 октября 2022, 15:13 — REGNUM Попытка министерства финансов Болгарии реализовать выпущенные 24 октября акции государственного займа завершилась безрезультатно. Об этом 25 октября сообщает БНР.

Болгария
Болгария
PavelD

Согласно предварительной информации, эмиссионные документы на общую сумму в 200 млн левов ($100 млн) были сняты с торгов из-за низкого спроса и невыгодных для государства условий приобретения ценных бумаг.

«Минфин будет работать над улучшением финансовой привлекательности этих облигаций», — заявила глава министерства Росица Велкова.

Напомним, в течение 2022-го года Болгария дважды реализовала облигации внутреннего и внешнего займов. Соответствующие торги принесли в казну до $250 млн.