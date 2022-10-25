София, , 15:13 — REGNUM Попытка министерства финансов Болгарии реализовать выпущенные 24 октября акции государственного займа завершилась безрезультатно. Об этом 25 октября сообщает БНР.

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Согласно предварительной информации, эмиссионные документы на общую сумму в 200 млн левов ($100 млн) были сняты с торгов из-за низкого спроса и невыгодных для государства условий приобретения ценных бумаг.

«Минфин будет работать над улучшением финансовой привлекательности этих облигаций», — заявила глава министерства Росица Велкова.

Напомним, в течение 2022-го года Болгария дважды реализовала облигации внутреннего и внешнего займов. Соответствующие торги принесли в казну до $250 млн.