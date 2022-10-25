Кишинёв, 25 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Апелляционная палата Кишинева 25 октября приняла решение вернуть под домашний арест депутата парламента Молдавии, одного из лидеров оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Об этом сообщает телеканал TV8.

partidulsor. md Марина Таубер

По данным журналистов, после того, как депутат была освобождена из-под домашнего ареста 18 октября, прокурор по делу обжаловал решение суда. Его обращение в итоге удовлетворили.

За те дни, пока лидер «Шор» была на свободе, она принимала активное участие в протестах, которые организовывала её партия. Таубер выступала на митингах, возглавляла колонны протестующих, а прошлую ночь провела в палаточном городке, разбитом активистами возле здания генпрокуратуры.

Напомним, «Шор» с лета проводит наиболее многочисленные протестные акции в Кишинёве. В июле было заведено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Правоохранители провели около 100 обысков у членов партии. Таубер тогда поместили в СИЗО, а через два месяца — под домашний арест сентябре.