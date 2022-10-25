25 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 16:27 — REGNUM Ровно столетие назад в России закончилась Гражданская война. Кровопролитный конфликт унёс миллионы человеческих жизней, вогнав всю страну в разруху. 25 октября 1922 года окончилась последняя крупная операция — Приморская. Её итогом стало освобождение от белогвардейцев и интервентов Дальнего Востока. Военная победа закрыла одну из наиболее печальных страниц отечественной истории.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Гражданская война стала очередным примером, когда слабостью власти и внутренними противоречиями России решил воспользоваться Запад. Ещё в годы Первой мировой войны усилия по дестабилизации ситуации предпринимала Германия, активно спонсировавшая оппозиционные силы и выпускавшая «мирную пропаганду». Как позже выяснили историки, германским правительством на распри в тылу противников (в России и ряде других стран) было потрачено несколько сотен миллионов марок.

Однако за «мягкой силой» последовало вооружённое вторжение. В 1918 году началась военная интервенция иностранных держав, ставшая частью Гражданской войны. Против молодого советского государства объединились страны Антанты и их недавние соперники из Четверного союза. И хотя формально интервенты поддерживали Белое движение, действовали они самостоятельно. Карта страны была поделена на колониальные зоны влияния, а конечной целью чужеземных сил являлось расчленение России на прядь лимитрофов и, как итог, уничтожение страны.

Видим ли мы сейчас повторение тех событий? Последние 30 лет Запад вёл масштабную подготовительную работу, выстраивая рычаги «мягкой силы». В ход шла деятельность антироссийских СМИ и блогеров, оппозиционных ячеек и протесты. Антигосударственные силы встраивались в науку, образование, культурную и общественную жизнь.

Киевский плацдарм стал площадкой военного противостояния. Как и в годы Гражданской войны, территория бывш. УССР оказалась под контролем боевиков и проходимцев. Местные вожди не только руководили карательными операциями против русского населения некоторых регионов, но вели подготовку для полномасштабной агрессии против России.

Встреча генерала фон-Панвица с генералом П. Н. Красновым. Сентябрь 1943 года

Гражданская война показала, что традиционными соперниками нашей страны в кровавых конфликтах становятся одни и те же страны. У них меняются лидеры и элиты, провозглашаются новые принципы политического устройства, однако неизменным остаётся одно — враждебное отношение к России. В перечне интервентов — всё те же государства Запада, а также их колонии. Спустя век они вновь противостоят уже не советской, а демократической России, принявшей капитализм, рыночную экономику и другие навязанные «западными друзьями» правила игры.

Соперники России сейчас объединены в военный блок НАТО. Часть территорий, которые пытались оккупировать при интервенции, откололись от России с распадом Советского Союза. Другие земли, к примеру Русский Север, Сибирь и Дальний Восток, богатые не только землёй, но и природными ресурсами, остаются лакомым куском.

О дальнейшем векторе на расчленение России говорят планы по «деколонизации». Их составляют загримированные под оппозицию национал-предатели и публикуют на Западе СМИ и порталы марионеточных общественных организаций. На них карта Российской Федерации выглядит как лоскутное одеяло, сотканное из разобщённых и желательно враждующих между собой территорий.

Спустя годы и века враги нисколько не поменяли своих планов на Россию.