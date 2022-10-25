Кострома, , 15:18 — REGNUM Более 100 человек прошли обучение и нашли работу благодаря Центру опережающей профессиональной подготовки, открывшемуся в Костроме в сентябре 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель руководителя ЦОПП Татьяна Липаева. Центр выступает региональным оператором федерального проекта «Содействие занятости», входящего в национальный проект «Демография».

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В числе переобучившихся за государственные деньги — матери маленьких детей, работающие предпенсионеры, молодёжь, безработные. Все они получили место в компаниях или стали самозанятыми.

«Обучение проходило по компетенциям «Бухгалтерский учет», «Парикмахерское искусство», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Поварское и кондитерское дело», «Лабораторный химический анализ», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное образование» и так далее», — рассказала Липаева.

Напомним, главная задача Центра — быстрая подготовка кадров под запросы работодателей. Он работает на базе Костромского торгово-экономического колледжа. Максимальная длительность программ обучения не превышает 6 месяцев.

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