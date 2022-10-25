Джакарта, , 15:10 — REGNUM Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе ожидает расширения сотрудничества с Индонезией, особенно в области туризма и образования, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Я надеюсь, что мы сможем работать вместе в сфере туризма. В прошлом году мечеть Аль-Аксу посетили 70 тысяч индонезийцев, и существует большой потенциал для увеличения числа паломников из Индонезии», — заявил Мохамед Штайе на пресс-конференции в Джакарте.

Премьер-министр объяснил, что Палестина является одним из исторических мест и известна как Святая Земля.

Что касается сферы образования, то Мохаммед Штайе приветствовал усилия Индонезии по оказанию помощи в подготовке кадров для палестинцев в различных секторах, включая животноводство.

Мохаммед Штайе также приветствовал торговое сотрудничество с Индонезией, которое позволяет ввозить в Индонезию палестинские продукты, особенно оливковое масло и финики, которые являются основными товарами страны. Кроме того, Палестина поблагодарила Индонезию за строительство индонезийских больниц.

«Отмечая 33-летие двусторонних отношений между Палестиной и Индонезией, мы гордимся тем, что эти отношения развиваются и движутся вперед», — заявил Мохаммед Штайе.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе надеется, что Индонезия сможет оказать поддержку его стране на саммите G20, который состоится в ноябре на Бали.

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