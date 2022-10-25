Палестина хочет развивать отношения с Индонезией
Джакарта, 25 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе ожидает расширения сотрудничества с Индонезией, особенно в области туризма и образования, сообщает Antara.
«Я надеюсь, что мы сможем работать вместе в сфере туризма. В прошлом году мечеть Аль-Аксу посетили 70 тысяч индонезийцев, и существует большой потенциал для увеличения числа паломников из Индонезии», — заявил Мохамед Штайе на пресс-конференции в Джакарте.
Премьер-министр объяснил, что Палестина является одним из исторических мест и известна как Святая Земля.
Что касается сферы образования, то Мохаммед Штайе приветствовал усилия Индонезии по оказанию помощи в подготовке кадров для палестинцев в различных секторах, включая животноводство.
Мохаммед Штайе также приветствовал торговое сотрудничество с Индонезией, которое позволяет ввозить в Индонезию палестинские продукты, особенно оливковое масло и финики, которые являются основными товарами страны. Кроме того, Палестина поблагодарила Индонезию за строительство индонезийских больниц.
«Отмечая 33-летие двусторонних отношений между Палестиной и Индонезией, мы гордимся тем, что эти отношения развиваются и движутся вперед», — заявил Мохаммед Штайе.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе надеется, что Индонезия сможет оказать поддержку его стране на саммите G20, который состоится в ноябре на Бали.