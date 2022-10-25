Вашингтон, 25 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз вспомнил историю о том, как его в 1970-х годах задерживали в ЮАР при попытке посетить Нельсона Манделу в заключении, несмотря на то, что в сентябре глава Белого дома признал, что эта история не имела никакого отношения к реальности. Об этом сообщает 24 октября New York Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Меня остановили, когда я был молодым сенатором и пытался встретиться с Нельсоном Манделой в Южной Африке, — сказал Байден во время форума, транслируемого 23 октября левым изданием NowThis News. — Впоследствии он [Мандела] узнал об этом, и когда его освободили, он пришел навестить меня в Вашингтоне, подошел ко мне [и] сказал: « Спасибо «».

О своем «аресте» при попытке навестить Манделу Байден рассказывал по крайней мере трижды. Однако впоследствии, 16 сентября этого года во время визита нынешнего президента ЮАР он признал, что этого не было.

Кроме того, бывший пресс-секретарь Байдена Кейт Бедингфилд во время выборов 2020 года признала в беседе с газетой Washington Post отметила, что Байдена не «арестовывали»: во время визита в 1976 года он отделился от других членов делегации американских конгрессменов и ему не дали пройти через одну и ту же дверь, что и другие члены делегации.

Байден не впервые выступает с рассказами, которые впоследствии оказываются выдумкой или преувеличением. В мае Байден заявил на выпускной церемонии в Военно-морской академии, что он был назначен в военное училище в 1965 году покойным сенатором Дж. Калебом Боггсом (республиканец от штата Делавэр). Поиск в архиве Боггса не обнаружил доказательств такого назначения.

В январе этого года Байден сказал студентам исторически афроамериканских колледжей штата Атланты, что его арестовали во время протестов за гражданские права, доказательств чего нет.