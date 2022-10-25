Уфа, 25 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Авиакомпания Nordwind Airlines и туроператор PEGAS Touristik запускают продажу путевок в Египет с прямым вылетом из Уфы. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Сообщается, что авиарейсы в г. Хургаду начнут осуществляться с 15 ноября, в г. Шарм-эль-Шейх с 3 декабря.

Отмечается, что перелеты на эти курорты из Уфы будут осуществляться на самолетах Boeing-737, которые вмещают 189 пассажиров.

«Регулярность перелётов одинакова — каждые десять дней», — сообщает пресс-служба.

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