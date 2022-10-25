Саратов, , 15:21 — REGNUM Факты отпуска лекарственных препаратов по фальсифицированным рецептурным бланкам выявлены в одной из аптек города Саратова. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Рецепт, таблетки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Установлено, что с января по июнь 2022 года неустановленное лицо в аптеке предъявило рецептурные бланки с признаками фальсификации, выданные от имени врача-невролога одной из медицинских организаций на отпуск препарата с психотропным воздействием.

В лечебном учреждении пояснили, что данные рецепты не выдавались, а оттиски печатей не соответствуют действительным.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове 40-летнего руководителя частной медицинской клиники подозревают в совершении 76 эпизодов незаконной деятельности, связанной с подделкой документов и незаконным оборотом психотропных веществ.

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