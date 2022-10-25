Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2022 года сотрудники правоохранительного блока Балтийской таможни в Санкт-Петербурге возбудили 46 уголовных дел и 1704 дела об административных правонарушениях. В частности, в рамках борьбы с международным наркобизнесом из незаконного оборота изъято 85,11 кг растительного наркотика, сообщили 25 октября в пресс-службе таможни.

Пресс-служба Балтийской таможни Балтийская таможня, Санкт-Петербург

Стоимость стратегически важных товаров и продукции военного назначения, которые пытались незаконно переместить по морю в Петербурге, составила 11,7 млн рублей. Общая сумма уклонений от уплаты таможенных платежей достигла 1,6 млрд рублей. Незаконные валютные операции пресекли на сумму 958 млн рублей. Задержана контрабандная табачная продукция общей стоимостью 18,6 млн рублей, и алкогольная продукция на сумму 1 млн рублей.

«Одним из самых резонансных в этом году было задержание 40 кг кокаина, спрятанного в рефрижераторном контейнере с бананами. Кроме того, балтийские таможенники выявляли патроны, контрафактные игрушки и водку, незадекларированные пиломатериалы, дизельное топливо, товары широкого потребления, а также профили для окон и дверей», — рассказал заместитель начальника Балтийской таможни Евгений Алешкин.

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Сумма назначенных штрафов по делам об административных правонарушениях составила 87,5 млн рублей.

Кроме того, за 9 месяцев 2022 года Балтийская таможня выявила 360 777 единиц товаров, обладающих признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 190,6 млн рублей. Чаще всего выявлялись подделки таких товаров как одежда и обувь (Nike, Converse, Tommy Hilfiger), напитки (Coca Cola), водка («Русская водка»), автомобильные колодки (GAZ, Opel).