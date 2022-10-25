Москва,
25 октября 2022, 15:06 — REGNUM Китайские власти традиционно используют регулирование курса национальной валюты для обеспечения преимущества собственной экономике заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.
«Дешевая национальная валюта способствует тому, что производимые в стране товары выигрывают ценовую конкуренцию у иностранных как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
С учетом того, что для России КНР становится всё более важным торговым партнером, это могло бы представлять угрозу интересам России.
Однако в свете того, что товары, которые наша страна поставляет в Китай и те, которые Китай поставляет в Россию, слабо конкурируют с внутренней продукцией, для нашей страны такой шаг, скорее, выгоден.
Тем более, что сейчас товары из Китая должны заполнить те лакуны, которые образуются из-за санкций. В частности, это относится к поставкам продукции машиностроения — станков, оборудования для нефте и газодобычи.
В то же время сальдо баланса взаимной торговли России и Китая сильно положительно для нашей стороны, так что корректировка курса юаня не грозит тем, что у нас возникнет дефицит.
А вот планы Минфина по скупке юаня в резервы на фоне политики занижения курса Пекином уже выглядят довольно странно», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар.
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