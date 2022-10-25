Москва, , 15:06 — REGNUM Китайские власти традиционно используют регулирование курса национальной валюты для обеспечения преимущества собственной экономике заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Доллар и Юань Yu Lan

«Дешевая национальная валюта способствует тому, что производимые в стране товары выигрывают ценовую конкуренцию у иностранных как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

С учетом того, что для России КНР становится всё более важным торговым партнером, это могло бы представлять угрозу интересам России.

Однако в свете того, что товары, которые наша страна поставляет в Китай и те, которые Китай поставляет в Россию, слабо конкурируют с внутренней продукцией, для нашей страны такой шаг, скорее, выгоден.

Тем более, что сейчас товары из Китая должны заполнить те лакуны, которые образуются из-за санкций. В частности, это относится к поставкам продукции машиностроения — станков, оборудования для нефте и газодобычи.

В то же время сальдо баланса взаимной торговли России и Китая сильно положительно для нашей стороны, так что корректировка курса юаня не грозит тем, что у нас возникнет дефицит.

А вот планы Минфина по скупке юаня в резервы на фоне политики занижения курса Пекином уже выглядят довольно странно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар.

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