Херсон, , 15:05 — REGNUM По состоянию на 24 октября с левого на левый берег Днепра вывезено уже свыше 22 тыс. жителей Херсонской области. Об этом 25 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

«По состоянию на 24 октября на левый берег Днепра было вывезено 22 367 жителей Херсонской области. Администрация прогнозирует, что всего около 50 тыс. человек покинут правобережье в ближайшее время», — написал он в своём сообщении.

Также Стремоусов уточнил, что в общей сложности программа перемещения рассчитана на 60 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения ВСУ пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении, однако были отброшены и понесли потери.

Читайте развитие сюжета: Тюменские власти подготовились к встрече эвакуированных из бывш. УССР