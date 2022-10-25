Херсон, 25 октября 2022, 15:05 — REGNUM По состоянию на 24 октября с левого на левый берег Днепра вывезено уже свыше 22 тыс. жителей Херсонской области. Об этом 25 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
khogov.ru

«По состоянию на 24 октября на левый берег Днепра было вывезено 22 367 жителей Херсонской области. Администрация прогнозирует, что всего около 50 тыс. человек покинут правобережье в ближайшее время», — написал он в своём сообщении.

Также Стремоусов уточнил, что в общей сложности программа перемещения рассчитана на 60 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения ВСУ пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении, однако были отброшены и понесли потери.

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