Тверь, 25 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Близкие родственники жителей Тверской области, призванных в рамках частичной мобилизации, смогут получить часть единовременной выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ранее было принято решение о выплате каждому мобилизованному жителю Тверской области, направленному в зону СВО, по 150 тыс. рублей. Теперь же часть выплаты — в сумме 50 тыс. рублей — смогут получить супруга, родители или дети мобилизованного.

«Средства могут быть предоставлены одному из членов семьи при зачислении мобилизованного гражданина в списки личного состава воинской части и до его убытия для выполнения задач по назначению», — уточнили в пресс-службе.

Для перечисления части выплаты мобилизованный должен подать соответствующее заявление через Военную академию в министерство социальной защиты населения Тверской области. Выплата производится в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления в министерство. Оставшиеся 100 тыс. рублей будут перечислены самому военнослужащему.

Ранее власти Тверской области приняли решение о приобретении дополнительной экипировки для мобилизованных. Также утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих.