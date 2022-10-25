Кишинёв, , 15:03 — REGNUM Утром 25 октября на находящейся в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Молдавской ГРЭС вышла из строя одна из турбин, что привело к сокращению поставок газа в Молдавию. Об этом сообщает пресс-служба компании «Молдэлектрика».

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По данным молдавского предприятия, поставки электроэнергии сократились до 22% от потребностей республики, что усугубило дефицит. К середине дня неисправность была устранена.

«Молдавская ГРЭС вернулась к обещанному на сегодня графику поставок на правый берег и в настоящее время поставляет на правый берег 53% от необходимого объема электроэнергии», — говорится в сообщении.

В «Молдэлектрика» подчеркнули, что отключений электроэнергии в Молдавии в течения дня не ожидается.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за уменьшения объёмов поставляемого из РФ газа, в республике остановили крупнейшие предприятия. Было объявлено, что внутреннее потребление электроэнергии находится в приоритете перед экспортом, из-за чего поставки электричества в Молдавию сократили более чем вдвое.

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