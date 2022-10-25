Москва, 25 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. То, что июльская статистика показала рост взаимной торговли России с рядом стран ЕС — временное явление, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«Отчасти оно обусловлено высокими ценами на газ, который до проблем с турбинами августа и сентября продолжал поставляться в больших объемах, отчасти тем, что обе стороны спешили произвести закупки тех товаров, которые впоследствии окажутся под санкциями.

Но в дальнейшем объемы взаимной торговли нашей страны с европейскими соседями неизбежно будут сокращаться. И дело не только в санкционных ограничениях, прямо запрещающих или лимитирующих определенные виды поставок.

Во-первых, осложняется логистика из-за взаимных запретов на авто-, железнодорожные и воздушные перевозки а также ограничений для захода российских судов в европейские порты.

Во-вторых, в рамках перерориентирования российского экспорта на восток и перехода к расчетам в собственных валютах России все более выгодно будет закупать товары у дружественных стран.

Ну и, наконец, в третьих, объемы производства в Европе и конкурентоспособность европейских товаров будут снижаться. В первую очередь из-за высоких цен на энергоносители и ограничения поставок сырья из России.

Конечно, российские металлы, например, можно заменить поставками из Азии, но это неизбежно приведет к удорожанию поставок из-за более сложной логистики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть стран Европейского союза в июле увеличили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, в то же время импорт российских товаров нарастили сразу 16 государств ЕС.

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