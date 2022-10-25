Бердянск, Запорожская область, , 15:04 — REGNUM Три населённых пункта Бердянского района Запорожской области уже получили газ. Об этом 25 октября в социальных сетях сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалисты газовой службы поэтапно подключают абонентов к газоснабжению. Уже заработали девять котельных, три коммунально-бытовых предприятия, хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и Дом престарелых. Получили газ и первые 500 частных домовладений, продолжается подключение многоквартирного сектора.

«Во время подключения наши специалисты сталкиваются с проблемой подземных и наружных порывов газопровода, восстановительные работы проводятся на месте. Благодарен Министерству энергетики РФ за возможность постоянного и автономного от [б. УССР] пути поставки газа в Запорожскую область с территории Донецкой народной республики. Наши жители будут с газом, со светом, в тепле встречать зиму, чего не скажешь о подконтрольных киеву территориях», — отметил глава Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, Бердянск стал первым городом, который подключили к единой газотранспортной системе России. Затем газ пустят в Мелитополь и Мелитопольский район.