Бердянск, Запорожская область, 25 октября 2022, 15:04 — REGNUM Три населённых пункта Бердянского района Запорожской области уже получили газ. Об этом 25 октября в социальных сетях сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Специалисты газовой службы поэтапно подключают абонентов к газоснабжению. Уже заработали девять котельных, три коммунально-бытовых предприятия, хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и Дом престарелых. Получили газ и первые 500 частных домовладений, продолжается подключение многоквартирного сектора.
Как сообщало ИА REGNUM, Бердянск стал первым городом, который подключили к единой газотранспортной системе России. Затем газ пустят в Мелитополь и Мелитопольский район.