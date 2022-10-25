Калуга, 25 октября 2022, 15:14 — REGNUM С днём профессиональных союзов Калужской области поздравил активистов 25 октября губернатор Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Участников профсоюзного движения области с праздником также поздравили спикер Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев и областные парламентарии. В приветствии активистам они пожелали больше внимания уделять сотрудничеству с профсоюзными организациями новых субъектов РФ, оказанию гуманитарной помощи гражданам освобожденных территорий.
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