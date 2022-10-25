Калуга, , 15:14 — REGNUM С днём профессиональных союзов Калужской области поздравил активистов 25 октября губернатор Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

25 октября День профессиональных союзов Калужской области zskaluga.ru

«Именно профсоюзные активисты, сохраняя независимость своих позиций, постоянно взаимодействуют с органами власти, работодателями и общественностью, действуя в интересах людей и добиваясь добрых перемен в жизни региона. Все долгие годы вашим руководством к действию были слова «единство, солидарность, справедливость», которые помогали вам не только в защите прав и социальных гарантий сограждан, но и поиске эффективных путей решения социально-экономических и трудовых вопросов многих отраслей экономики», — отметил Владислава Шапша.

Участников профсоюзного движения области с праздником также поздравили спикер Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев и областные парламентарии. В приветствии активистам они пожелали больше внимания уделять сотрудничеству с профсоюзными организациями новых субъектов РФ, оказанию гуманитарной помощи гражданам освобожденных территорий.

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