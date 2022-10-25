Париж, , 15:00 — REGNUM С 25 октября по 1 ноября в столице Франции проходит 17-й Парижский фестиваль корейского кино, сообщает KBS.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, мероприятие открыла картина режиссёра Чхве Гук Хви «Жизнь прекрасна». На церемонии закрытия будет показан фильм режиссёра Им Сан Су «Рай: путь в страну счастья».

Известно, что в рамках фестиваля публике покажут 26 полнометражных и 42 короткометражные картины, среди которых фильм режиссёра Хан Чжэ Рима «Экстренная ситуация» и дебютный фильм Ли Чжон Чжэ в качестве режиссёра «Охота».

Впервые за последние три года встречи южнокорейских кинематографистов со зрителями пройдут в очном формате.