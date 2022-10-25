Париж, 25 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. С 25 октября по 1 ноября в столице Франции проходит 17-й Парижский фестиваль корейского кино, сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, мероприятие открыла картина режиссёра Чхве Гук Хви «Жизнь прекрасна». На церемонии закрытия будет показан фильм режиссёра Им Сан Су «Рай: путь в страну счастья».

Известно, что в рамках фестиваля публике покажут 26 полнометражных и 42 короткометражные картины, среди которых фильм режиссёра Хан Чжэ Рима «Экстренная ситуация» и дебютный фильм Ли Чжон Чжэ в качестве режиссёра «Охота».

Впервые за последние три года встречи южнокорейских кинематографистов со зрителями пройдут в очном формате.