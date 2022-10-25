Москва, , 14:57 — REGNUM Законопроект о минимизации рисков, связанных с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год в условиях текущей геополитической обстановки и недружественных действий отдельных иностранных государств, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы пояснили, что объем аудиторской проверки по годовой финансовой отчетности Банка России распределен между внешним аудитором и Счетной палатой РФ. При этом Счетная палата дает заключение только по результатам проверки счетов и операций Банка России, на которые распространяется действие закона о гостайне. Аудиторское заключение внешнего аудитора и заключение Счетной палаты Российской Федерации по годовой финансовой отчетности входят в состав Годового отчета Банка России, указано в сопроводительных документах.

Парламентарии считают, что в текущих условиях при взаимодействии с внешним аудитором имеется риск несанкционированного распространения информации счетов и операций Банка России за 2022 год за счет расширения круга информированных лиц за пределами Центробанка. Законопроект позволяет по решению Национального финансового совета передать проверку отдельных счетов и операций Банка России от внешнего аудитора Счетной палате РФ и тем самым минимизировать риски, связанные с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год.

Отмечается, что период действия предлагаемого законопроектом механизма правового регулирования ограничен: со дня принятия закона до 31 декабря 2023 года.

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