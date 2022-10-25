Москва, 25 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект о минимизации рисков, связанных с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год в условиях текущей геополитической обстановки и недружественных действий отдельных иностранных государств, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы пояснили, что объем аудиторской проверки по годовой финансовой отчетности Банка России распределен между внешним аудитором и Счетной палатой РФ. При этом Счетная палата дает заключение только по результатам проверки счетов и операций Банка России, на которые распространяется действие закона о гостайне. Аудиторское заключение внешнего аудитора и заключение Счетной палаты Российской Федерации по годовой финансовой отчетности входят в состав Годового отчета Банка России, указано в сопроводительных документах.

Парламентарии считают, что в текущих условиях при взаимодействии с внешним аудитором имеется риск несанкционированного распространения информации счетов и операций Банка России за 2022 год за счет расширения круга информированных лиц за пределами Центробанка. Законопроект позволяет по решению Национального финансового совета передать проверку отдельных счетов и операций Банка России от внешнего аудитора Счетной палате РФ и тем самым минимизировать риски, связанные с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год.

Отмечается, что период действия предлагаемого законопроектом механизма правового регулирования ограничен: со дня принятия закона до 31 декабря 2023 года.