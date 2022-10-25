Москва, , 14:56 — REGNUM Некоторые страны Евросоюза нарастили экспорт товаров в Россию. В каждом случае это своя история, но можно разделить страны на две группы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений Пётр Кирьян.

Экспорт Pixabay.com

«С высокой долей вероятности такие страны как Словения или Эстония, это то, что на языке таможни называется «страна ввоза», а не «страна происхождения» товаров.

Их экспорт в Россию — это экспорт не собственных товаров, а скорее юридически «национальные» поставки.

В то время как Австрия с высокой долей вероятности поставляла российским клиентом оборудование и комплектующие. И рост поставок связан с нараставшим санкционным давлением (успеть до новых ограничений).

Что касается экспорта из России, то тут все закономерно — это закупки сырья. Их рост связан с формирование запасов на случай расширения санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть стран Евросоюза в июле 2022 года нарастили экспорт товаров в Россию.

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