Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. За создание незаконных свалок и сброс мусора вне специально оборудованных мест в Санкт-Петербурге могут поднять штрафы как минимум в 1,5 раза. Соответствующий законопроект рассмотрят на предстоящем заседании Законодательного собрания города.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Согласно пояснительной записке к проекту закона, проблема несанкционированных свалок для Петербурга остаётся острой. Несмотря на то, что в 2022 году выявили 118 таких свалок (что меньше, чем за предыдущие годы), на территории города до сих пор не ликвидировали 317 объектов сброса отходов. На это работу из городского бюджета выделяются средства, в текущем году предусмотрено 149 млн рублей.

В связи с тем, что число правонарушений в этой области только растёт, депутатам предлагают поднять размер штрафов. Так, в отношении физических лиц он возрастёт диапазона от 2000 до 5000 рублей до диапазона от 4000 до 5000 рублей. В отношении должностных лиц штраф увеличится в два раза и составит от 40 000 до 50 000 рублей. Юридическое лицо заплатит за такое правонарушение от 700 тыс. рублей до одного миллиона рублей.

Отмечается, что «увеличение минимального размера штрафа также будет способствовать сокращению количества несанкционированных свалок отходов, увеличению объема доходов бюджета Санкт-Петербурга, а, следовательно, повышению качества защиты прав и свобод человека, охраны окружающей среды, повышению показателей качества государственного управления».

Очередное пленарное заседание Законодательного собрания Петербурга состоится 26 октября. Там депутатами будут рассмотрены и другие законопроекты.