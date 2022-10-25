Пермь, , 14:53 — REGNUM В Перми с начала 2022 года народные дружины приняли участие в раскрытии 40 преступлений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Народная дружина следит за порядком Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Перми прошло заседание штаба народных дружин, на котором подвели итоги работы за девять месяцев. В январе–сентябре народные дружинники отработали более 93 тысяч часов по охране общественного порядка и помогли выявить 1236 административных правонарушений.

Стоит отметить, народные дружинники совместно с полицейскими участвуют в охране общественного порядка в муниципалитете. На сегодняшний день в Перми числится 210 народных дружинников.