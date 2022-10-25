* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:57 — REGNUM Разведывательное управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило об уничтожении убежища «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», управление разведки заявило, что спецназ управления уничтожил убежище названной террористической группировки в 8-й зоне безопасности города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар.

Согласно заявлению, в ходе этой операции было изъято 14 единиц различного оружия, большое количество боеприпасов, автомобиль, бронежилет со взрывчаткой и другое военное снаряжение.

Разведывательное управление не предоставило подробностей операции и информацию о потерях с обеих сторон.

В последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об убийстве двух высокопоставленных командиров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар и об убийстве исполнителей недавних терактов, в том числе в образовательном центре «Кадж» в Кабуле.

Также официальные лица 201-го армейского корпуса «Халид бин Валид» сообщили о предотвращении контрабанды партии оружия в Пакистан.

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