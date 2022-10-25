Бишкек, , 14:52 — REGNUM Ряд депутатов парламента Киргизии выступили против предоставления статуса беженца гражданам России, приехавшим в республику после объявления частичной мобилизации. Об этом стало известно в ходе заседания профильного парламентского комитета сегодня, 25 октября.

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По словам депутата Улугбека Ормонова, принятие таких законов может спровоцировать «разногласия между двумя близкими союзными государствами».

«А если завтра Россия попросит обратно своих граждан? Что вы тогда ответите? Что вы уже предоставили им статус беженца?», — пояснил свою позицию парламентарий.

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Его коллега Исхак Масалиев также высказался против принятия поправок в законодательство.

«Нам не нужен этот закон. Россия — наш партнер, с которым есть соглашения во многих сферах. Те россияне, которые прибыли в Киргизию не могут быть беженцами, поскольку являются гражданами дружественной нам страны», — подчеркнул депутат.

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