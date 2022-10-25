Кабул, 25 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Афганских товаров в Пакистан впервые поставлено больше, чем ввезено пакистанских товаров. Об этом заявил министр промышленности и торговли правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нуриддин Азизи. Об этом сообщает Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Азизи заявил, что впервые объём экспорта из Афганистана в Пакистан превысил объём импорта.

Ранее массовый экспорт афганского угля в Пакистан и его «продажа в рупиях вместо долларов» вызвали протесты граждан страны.

В июне пакистанские СМИ сообщили, что начался процесс экспорта афганского угля в Пакистан.