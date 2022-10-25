Ереван, 25 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. За последние годы Азербайджан занял 127 квадратных километров армянской территории, заявил бывший замминистра обороны Армении Гагик Мелконян 25 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По его данным, последний случай «захвата» территорий произошёл 13 и 14 сентября, когда шли боестолкновения на границе.

«Линия соприкосновения изменилась. Отступления не было, они напали на наши территории и захватили их. Азербайджанцы на них проводят инженерные работы», — сказал Мелконян.

Мелконян отметил, что для возвращения территорий нужно провести с Азербайджаном делимитацию и демаркацию границы и заключить мирное соглашение.

Он добавил, что на занятых территориях остались тела погибших армянских военнослужащих. Ереван ведёт переговоры с Баку об их возвращении.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.