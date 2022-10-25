Пенза, 25 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Пензенские строители при подготовке котлована под строительство нового дома обнаружили скелет древнего носорога. Об этом 25 октября сообщает минкультуры и туризма Пензенской области.

T. me/minkult_penza Скелет древного носорога в Пензе

Редкая находка обнаружена в грунте во время земляных работ в микрорайоне Дальнее Арбеково. По фотографиям ученые предположили, что костные останки принадлежат древнему носорогу. Ему от 14 до 20 тыс. лет.

Как сообщало ИА REGNUM, удивительную археологическую находку сделал житель Назаровского района Красноярского края: он нашёл рыбу, жившую 350 миллионов лет назад.

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