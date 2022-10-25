Киев, , 14:51 — REGNUM В данный момент у Киева «нет ни цента» и потому ему срочно необходимо $17 млрд «для быстрого восстановления». Об этом 25 октября заявил глава киевского террористического режима Владимир Зеленский на проходящей в Берлине конференции по восстановлению территории б. УССР, его слова приводит агентство Bloomberg.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

В ходе своего выступления глава преступного режима Киева призвал союзников оказать ему финансовую поддержку и во время ведущихся в данный момент боевых действий, и после их окончания.

«У нас нет ни цента», — сказал он, уточнив, что киевскому режиму срочно нужно$17 млрд «для быстрого восстановления».

При этом отмечается, что, по данным агентства, ранее глава так называемого правительства режима Киева Денис Шмыгаль уточнил, что в эту сумму не входит нанесенный недавно энергетической инфраструктуре на территории б. УССР ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) от Италии, Франции и Германии рассчитывает Киев.